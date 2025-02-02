اتحاد التنس ينظم يوما مفتوحا للأطفال على هامش بطولة عمان المفتوحة

نظَّم الاتحاد العُماني للتنس فعالية اليوم المفتوح للأطفال والتي تأتي ضمن منافسات بطولة عُمان المفتوحة للتنس التي انطلقت مؤخرًا وشارك في منافسات الفعالية مجموعة كبيرة من اللاعبين الصغار بهدف إشراكهم في مثل هذه المنافسات. وجاء تنظيم الفعالية عبر شركة يونكس وفي نهاية اليوم تم توزيع الجوائز على اللاعبين المشاركين.

وفي منافسات بطولة عُمان المفتوحة للتنس والتي وصلت إلى الأدوار النصف نهائي لبعض الفئات فجاءت نتائجها في فئة رجال فوق 45، فاز لورون فراف على فرحان غافور بنتيجة 6/‏‏0، 6/‏‏1 وفي منافسات الرجال فاز حسن حيدر على أيمن الجهوري بنتيجة 6/‏‏7، 6/‏‏4، 10/‏‏6، وفي فئة تحت 18 سنة إناث، تفوقت أرين الأزكوية على جيكيشا ديوري بنتيجة 6/‏‏0، 6/‏‏0، وفي فئة تحت 18 سنة ذكور فاز معتز المزروعي على رمان ناث بنتيجة 6/‏‏0، 6/‏‏2، أما في فئة تحت 12 سنة ذكور، ففاز كافينراج ارونجا على ظروف هاملاي بنتيجة 9/‏‏0، وفي فئة تحت 12 سنة إناث فازت جيكيشا ديوري على هيتي ميستري بنتيجة 9/‏‏7.