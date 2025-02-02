أندية البشائر ومصيرة والسلام تفوز في دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة

حققت أندية البشائر ومصيرة والسلام الفوز أمس الأول ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي لدوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2024/‏2025، في نسخته الـ39 والتي أقيمت بصالة المجمع الرياضي.ففي لقاء نادي الشباب مع نادي مصيرة تمكّن نادي مصيرة من تحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد وبنقاط أشواط 25/‏19، و25/‏13، و21/‏25، و25/‏16، وفي لقاء نادي البشائر مع نادي صحم فاز نادي البشائر بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل وبنقاط أشواط 25/‏15، و25/‏15، و25/‏15 وفي اللقاء الذي جمع نادي السيب مع نادي السلام تمكّن نادي السلام من تحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد وبنقاط أشواط 26/‏24، و25/‏22، و16/‏25، و33/‏31. وبهذه النتائج تأهلت أندية السيب والسلام والبشائر ومجيس ومصيرة إلى المرحلة الثانية من الدوري التي ستقام بنظام دوري من دورين وتصعد بعدها الأندية التي تحتل المراكز الأربعة الأولى حيث يواجه النادي صاحب المركز الأول مع النادي صاحب المركز الرابع، فيما يلعب الناديان الحاصلان على المركزين الثاني والثالث ضد بعضهما، على أن يلعب الخاسران لتحديد صاحب المركز الثالث، بينما يلتقي الفائزان في المباراة النهائية لتحديد بطل الدوري ووصيفه.

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