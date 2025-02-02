ختام مهرجان فريق الشعب بولاية لوى

شناص ـ من إبراهيم الفارسي:

احتفل فريق الشَّعب التابع لنادي السلام بفرعه بولاية لوى باختتام مهرجانه الشتوي الذي نظَّمه الفريق واستمرت فعالياته اسبوعًا بشعار «ملاعبنا تخرج أبطالًا». رعى حفل ختام المهرجان سعادة سيف بن خالد الريسي، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية لوى بحضور سعيد بن خلفان المعمري نائب رئيس الاتحاد العُماني للهوكي وفهد الهنائي رئيس فريق الشَّعب والأعضاء وجمع من الحضور. وشهد المهرجان مشاركة واسعة من أبناء الفريق، بلغ عددهم (150) مشاركًا، وسط أجواء من الحماس والتفاعل. اشتمل المهرجان على مجموعة متنوعة من الفعاليات منها الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية التي استهدفت جميع الفئات العمرية، بهدف تعزيز روح التعاون والتنافس بين أبناء الفريق، كما ساهمت في تنمية مهارات المشاركين وتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم.

وفي ختام الفعالية قام سعادة سيف بن خالد الريسي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية لوى بتكريم المشاركين واللجان العاملة وكل من أسهم في إنجاح المهرجان. وقد أعرب الجميع عن سعادتهم بالمشاركة، متمنين استمرار مثل هذه المناشط مستقبلًا التي تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية وتحفيز الطاقات الإبداعية لدى الشباب.