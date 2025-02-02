نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام عاشور يسجل ثنائية في شباك مودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام نظيره مودرن سبورت وذلك ضمن منافسات الجولة الحادي عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل المهاجم السلوفيني جراديشار هدف فريقه الأول في الدقيقة ١٣ من عمر المباراة ليضع المارد الأحمر قي المقدمة مبكرا.

بينما ضاعف إمام عاشور النتيجة في الدقيقة ٢٩ من عمر المباراة ليعزز الأهلي المقدمة أمام مودرن سبورت



وأضاف هدفه الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة ٣٩ ليرفع النتيجة لثلاثية نظيفة.

ويأمل الأهلي في استعادة نغمة الانتصارات بعد غياب لجولتين على التولي.



تشكيل الأهلي في اللقاء

‎حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

‎خط الدفاع: رامي ربيعة ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس.

‎خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وحسين الشحات.

‎خط الهجوم: جراديشار.