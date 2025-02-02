نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: غياب مفاجىء لـ جراديشار في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعجب الإعلامي محمد شبانة من غياب الصفقة الجديدة للأهلي عن قائمة أعلى لاعبي الأهلي قيمة تسويقية وفق موقع ترانسفير ماركت.

غياب مفاجىء لـ جراديشار في الأهلي

وأضاف شبانة شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن أشرف بن شرقي بعد انضمامه أصبح أعلى لاعبي الأهلي قيمة تسويقية ب ٣.٥ مليون يورو.. يليه وسام أبو علي وإمام عاشور بثلاثة ملايين يورو.. ثم مروان عطية ويحيى عطية الله ب ٢.٢ مليون يورو ثم أشرف داري ورضا سليم ب٢ مليون يورو والعديد من اللاعبين مثل الشناوي ومحمد هاني وأفشة وعمر كمال عبدالواحد.

وأتم شبانة أنه بالرغم من ان صفقة جراديشار كلفت الأهلي مبلغ كبير إلا إنه قيمته التسويقية على ترانسفير ماركت لا تتخطى ال٨٠٠ ألف يورو فقط.