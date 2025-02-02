نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. هدف جراديشار لـ الأهلي أمام مودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجرى الآن أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام نظيره مودرن سبورت وذلك ضمن منافسات الجولة الحادي عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل المهاجم السلوفيني جراديشار هدف فريقه الأول في الدقيقة ١٣ من عمر المباراة ليضع المارد الأحمر قي المقدمة مبكرا.

ويأمل الأهلي في استعادة نغمة الانتصارات بعد غياب لجولتين على التوالي.

تشكيل الأهلي في اللقاء

‎حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

‎خط الدفاع: رامي ربيعة ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس.

‎خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وحسين الشحات.

‎خط الهجوم: جراديشار.

