انت الأن تتابع خبر تعديل طارئ في تشكيل الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت بالدوري المصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أجرى الأهلي تعديلا على تشكيل مباراته أمام مودرن سبورت التي تجمعهما بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر الدوري المصري، بنزول كريم الدبيس بدلا من عمر الساعي الذي اشتكى من الإصابة خلال عمليات الإحماء.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: