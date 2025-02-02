ختام مسابقة الرماية بالأسلحة التقليدية بولاية الحمراء

بمشاركة 800 رام

الحمراء ـ من سيف الهطالي:

اختتمت صباح أمس السبت في ميدان الرماية التقليدية ببلدة العيشي بولاية الحمراء فعاليات مسابقة الرماية بالأسلحة التقليدية، التي شهدت مشاركة ما يفوق 800 رام تقريبًا من مختلف ولايات ومحافظات سلطنة عُمان، بتنظيم من نادي الحمراء وبالتعاون مع فربق العيشي ولجنة ولاية الحمراء للرماية التقليدية، رعى حفل الختام معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة الولاة وأعضاء المجلس البلدي ومديري العموم ومديري الدوائر الحكومية والخاصة وعدد من المشايخ والأعيان والرشداء وجمع غفير من المواطنين ومحبي هذه الرياضة.



وشهد اليوم الختامي منافسة قوية بين 40 راميًا تأهلوا إلى التصفيات النهائية من أصل 800 مشارك، تنافسوا على مدار يومين، وتم تقسيم المشاركين إلى يومي الخميس والجمعة الماضيين، ففي يوم الخميس تنافست 12 مجموعة كل مجموعة 40 راميًا، وفي يوم الجمعة 10 مجموعات وكل مجموعة أيضًا 40 راميًا، تأهل لليوم النهائي 40 راميًا يتم تكريم منهم 25 راميًا، أما مجموعات إسقاط الأطباق فبلغ عدد الفرق المشاركة 36 فريقًا كل فريق يتكون من شخصين تأهل ليوم الختام 4 فرق بـ8 رماة، وتم تكريم المركزين الأول والثاني منهم فقط، أما عن مسابقة الناشئين فهذه المسابقة فتم تخصيصها لأبناء بلدة العيشي فقط تأهل منهم 12 راميًا وتم تكريم 6 رماة.

بعدها ألقى الشيخ محسن بن أحمد العبري رئيس اللجنة الرئيسية لهذه المسابقة كلمة بهذه المناسبة، رحَّب في بدايتها براعي المناسبة والحضور والرماة المشاركين ثم قال: تأتي إقامة هذه المسابقة بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي مولانا حضرة صاحب جلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ مقاليد الحكم، كما تأتي في إطار المحافظة على هذا الموروث واكتشاف المواهب وتنمية قدرات الرماة وصقل مواهب الشباب في هذه الرياضة. وأضاف محسن العبري: لقد تم إدخال العديد من التحسينات على هذا الميدان بفضل الجهود المتضافرة بين الجهات الحكومية والخاصة والأهالي وأصبح جاهزا لإقامة مسابقات الرماية بالأسلحة التقليدية، وفي جانب الاهتمام بالشباب فقد تم استحداث مسابقة خاصة بالناشئين اقتصرت على أبناء بلدة العيشي بهدف صقل مواهبهم في مجال الرماية واكتشاف عناصر جيدة تستطيع المنافسة في المسابقات المحلية والخارجية. بعدها قدمت فرقة الفنون الشَّعبية بالولاية بعض الفنون التي تشتهر بها ولاية الحمراء والتي نالت استحسان الحضور وإعجابهم. وفور انتهاء مسابقات الرماية قام معالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وبمعية الشيخ محسن بن أحمد العبري رئيس اللجنة الرئيسية للمسابقة وسالم بن ساعد العبري رئيس نادي الحمراء الرياضي الثقافي، بتكريم الجهات والأفراد الداعمين للمسابقة وأعضاء اللجان العاملة، كما تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في فئتي العموم والناشئين ورماة الأطباق.. ففي فئة العموم، توِّج الرامي عبدالله بن سالم الكثيري بالمركز الأول، وجاء أشرف بن سعيد الناصري في المركز الثاني، بينما حصل خالد بن محمد الكثيري على المركز الثالث، أما المركز الرابع فقد كان من نصيب حمد بن عبدالله الكثيري، والمركز الخامس جاء من نصيب زاهر بن سالم الحجري.. أما في فئة الناشئين، فقد فاز بالمركز الأول الرامي تركي بن فيصل الناصري، فيما حصل الرامي محمد بن سعيد الناصري على المركز الثاني وجاء بدر بن جابر الناصري في المركز الثالث، والجلندى بن حمد الناصري في المركز الرابع. وحلَّ رامي بن سنان الناصري في المركز الخامس، ويامن بن حمدان الناصري في المركز السادس. أما في مسابقة إسقاط الأطباق فحصل اتحاد المسيب (ب) على المركز الأول المكوَّن من الرامي مروان بن محمد السيابي والرامي علي بن سليمان السيابي، وحصل فريق شابك (أ) على المركز الثاني والمكوَّن من الرامي مانع بن سعيد السيابي وناصر بن بن سعيد السيابي، ثم قدم رئيس اللجنة الرئيسية هدية تذكارية لراعي المناسبة.