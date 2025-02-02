سموحة يقتنص فوزًا غاليًا أمام سيراميكا كليوباترا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق سموحة، ثلاث نقاط غالية بعد الفوز الثمين خارج ملعبه على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما عصر اليوم على ستاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة دورى نايل.

نتيجة مباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا

أحرز عبد الكبير الوادي هدف المباراة من ضربة جزاء صحيحة فى الدقيقة 62.

وبذلك يرتفع رصيد سموحه إلى 14 نقطة بينما يتجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 19 نقطة.

جاءت المباراة متوسطة المستوى فى شوطها الأول وتبادلا الفريقين السيطرة على منتصف الملعب خطورة على المرميين خلال الشوط الذى انتهى بالتعادل السلبى.

وفى الشوط الثاني بدأ سموحه مهاجما وهدد مرمى سيراميكا كليوباترا.

وفى الدقيقة 62 احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح سموحه بعد عرقلة شريف رضا لاعب سموحه داخل منطقة جزاء سيراميكا كليوباترا ليسجل منها عبد الكبير الوادي هدف المباراة.

وعقب الهدف حاول فريق سيراميكا كليوباترا إدراك التعادل ولجأ فريق سموحه إلى الكثافة العددية فى منتصف الملعب وايقاف مفاتيح لعب سيراميكا كليوباترا مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وأخرج حكم المباراة الانذار الثانى (البطاقة الحمراء) فى الوقت بدل الضائع للقندوسى لاعب سيراميكا كليوباترا للتعدي على شريف رضا.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات من سيراميكا كليوباترا لادراك التعادل إلا أن الهانى سليمان حارس سموحه وخط دفاعه تصدى لها لتنتهى المباراة بفوز سموحه والعوده للإسكندرية بثلاث نقاط غالية.