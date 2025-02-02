الرياضة

تشكيل مودرن سبورت لمواجهة الأهلي في الدوري المصري

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تشكيل مودرن سبورت لمواجهة الأهلي في الدوري المصري

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مودرن سبورت لمواجهة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي مودرن سبورت لمواجهة نظيره الاهلي وذلك ضمن منافسات الجولة الحادي عشر من عمر الدوري المصري الممتاز

مودرن سبورت يعلن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي

و أعلن الفرنسي فرانك دوما المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي بمسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، علي زعزع، محمد هلال، محمد اميسي

هجوم: حسام حسن، ارنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، طارق سيد، وليد علي، معتز زدام، عبد الله حافظ، محمود شعبان، ضياء السيد، علي فوزي، احمد يوسف

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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