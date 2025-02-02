نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جراديشار والسولية أساسيان في تشكيل الأهلي لمباراة مودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة مودرن سبورت في السابعة مساءً على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعة ومصطفى العش ومحمد هاني، وكريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وحسين الشحات

خط الهجوم: جراديشار

يجلس على دكة البدلاء: محمد الشناوي وعمر كمال وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وأحمد رضا وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

