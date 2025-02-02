نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد خطاب عن عروض أندية الدوري: سعيد مع فاركو.. ولا ألتفت لأي شيء آخر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد خطاب المدير الفني لنادي فاركو، موقفه من الرحيل عن النادي السكندري، بسبب وجود مفاوضات من بعض أندية الدوري.

أحمد خطاب يرد على عروض أندية الدوري

وقال أحمد خطاب، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: أركز مع نادي فاركو وفي شغلي فقط، وأتشرف بالتواجد في منظومة فاركو، وأكن لهم التقدير ومدين لهم بالفضل، وطالما يحتاجوني فأنا معهم ولن ألتفت لأي شيء آخر.

وأضاف خطاب: الدعم الموجود من الجمهور والإعلام يمنحني الطاقة والاستمرار، وعانيت في البداية بعد تواجدي في المهمة الفنية والبعض قال إن فاركو رمى الفوطة حين توليت المسئولية، لأني لم أكن لاعبا كبيرا.

وواصل مدرب فاركو: لم ألتفت لكل الحديث الذي قيل عني حين قيادتي لفاركو، وأحاول دائما أن أعمل وأن يكون اجتهادي وعملي هو من يتحدث عني.

وأكمل أحمد خطاب: كنا في وضع صعب الموسم الماضي، وكانت هناك معادلة صعبة للخروج من الوضع الصعب والتعبير عن لعبنا وطريقتنا.

واختتم المدير الفني لفاركو تصريحاته: اللاعبون صدقوا أنفسهم وأغلقنا على أنفسنا جيدا والتوفيق كان حليفنا خلال الفترة الماضية، بعد المجهود الكبير من الجهاز واللاعبين.