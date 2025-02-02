عاجل| مرموش أساسيًا.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة آرسنال في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، جون ستونز، مانويل آكانجي، جوسكو جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا، فيل فودين.

خط الهجوم: إرلينج هالاند، عمر مرموش، سافيو موريرا.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.