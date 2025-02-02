انت الأن تتابع خبر جيسوس يحسم موقف ميتروفيتش من مباراة الهلال وضمك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحسم المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال، موقف المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب الزعيم، من مباراة الفريق القادمة أمام ضمك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والتي تقام على ملعب نادي ضمك مساء الأثنين من الأسبوع المقبل.

وسيكون الصربي ألكسندر ميتروفيتش، جاهز من الناحية الفنية والبدنية للمشاركة في مباراة الفريق القادمة أمام ضمك في مسابقة دوري روشن للمحترفين، وسيحسم المدرب مصير مشاركة اللاعب من عدمه في المباراة.

ويرفض مسئولو نادي الهلال، فكرة التسرع في عودة ميتروفيتش للمشاركة مع الهلال من جديد، خوفا من عودة الإصابة من جديد، بعد أن تجددت الإصابة خلال مباراة الفريق أمام الاتحاد في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفاز نادي الهلال، في مباراة الفريق الأخيرة أمام نظيره الأخدود، بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشيء، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب المملكة أرينا.