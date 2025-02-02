نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي: 3 خطوات من الأهلي لتعويض معلول حال عدم قيده في الشتاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي، آخر التطورات في موقف التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي من التواجد في قائمة الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: علي معلول كان سيتم قيده في قائمة الأهلي، لكن بعد مد القيد المحلي والإفريقي الأهلي يبحث عن صفقة أجنبية أخرى.

وتابع كريم رمزي: فرص وجود معلول في الأهلي ضئيلة، لكن حتى حال رحيله سيتم منحه قيمة عقده كاملة حتى نهاية الموسمن بالإضافة إلى تكريمه تكريم لم يحدث لأي لاعب من قبل.

وأكمل كريم رمزي: الأمر الأهم هو وعد علي معلول بمنصب إداري حال عدم قيده، وذلك سواء اعتزل حاليا أو حتى بعد موسم أو موسمين.

واختتم رمزي: الجميع يبحث عن مصلحته، وكولر يضع خططه دون علي معلول ويعتمد على عطية الله وكريم الدبيس، والتفكير بالعقل يقول إنه من المنطقي ألا يتم قيد معلول، وذلك حال عدم الاعتماد على العاطفة.

