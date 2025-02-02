ماركوس راشفورد يجتاز الفحوصات الطبية تمهيدًا للانتقال إلى أستون فيلا

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أحمد جودة - القاهرة - اجتاز الإنجليزي ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد الفحوصات الطبية تمهيدًا للانتقال إلى صفوف أستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أستون فيلا بصدد الإعلان عن التعاقد مع راشفورد

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن إدارة الفيلا أتمت الاتفاق مع مانشستر يونايتد على ضم النجم الإنجليزي راشفورد.

وأضافت التقارير، أن جناح المان يونايتد سينتقل إلى صفوف أستون فيلا على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وتحديدًا حتى يونيو 2025.

ومن المتوقع، الإعلان عن انتقال جناح منتخب إنجلترا إلى صفوف الفيلا بشكل رسمي، خلال الساعات القادمة.

ويرتبط ماركوس راشفورد بمغادرة مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الحالي، بسبب خروجه من حسابات المدرب البرتغالي روبين أموريم.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى وجود اهتمام من جانب العديد من الأندية السعودية لضم جناح المان يونايتد، إلا ان اللاعب فضل البقاء في البريميرليج.

وخاض راشفورد البالغ من العمر 27 عاما، مع اليونايتد هذا الموسم 23 مباراة بكافة المسابقات، سجل 7 أهداف، وصنع 3 تمريرات حاسمة.