نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يعلن أولى صفقاته الشتوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن التعاقد مع محمود جهاد لاعب وسط فريق فاركو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

الزمالك يعلن تعاقده مع محمود جهاد



ووقع محمود جهاد على عقود الانتقال لنادي الزمالك رسميًا لمدة أربعة مواسم ونصف، بعد الاتفاق مع ناديه على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.



يأتي التعاقد مع محمود جهاد في إطار سياسة النادي بالتعاقد مع العناصر التي طلب الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس ضمها لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

