نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سامي يعلن تشكيل سموحة لمواجهة سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحه عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا المقرر لها فى الرابعة عصر اليوم على ستاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة دورى نايل.

أحمد سامي يعلن تشكيل سموحة لمواجهة سيراميكا كليوباترا

وجاء التشكيل كالاتى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر، بركات حجاج، محمد ربيعه، هشام حافظ.

خط الوسط: شريف رضا، محمد متولى كناريا، عبد الكبير الوادي، محمود صابر.

خط الهجوم: صامويل امادو، محمد سالم.

ويتواجد على دكة البدلاء حسين تيمور، ابو بكر ليادى، محمد سعيد مكرونه، مصطفى البدرى، أشرف مجدى، محمد مصطفى" ميدو"، إسلام عطيه، محمد سعيد " زيكا"، محمد كونيه.

ويحتل فريق سموحه المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

