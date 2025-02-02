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أحمد جودة - القاهرة -

حققت اللاعبة فرح هانى محفوظ لاعبة سلاح سيف المبارزة بأندية سيتى كلوب، إنجازا جديدا بفوزها بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للسلاح ليضاف هذا الإنجاز إلى سجل نجاحات وتفوق أبطال سيتى كلوب في مختلف اللعبات.

فرح محفوظ لاعبة سيتى كلوب تتوج بالمركز الثالث في كأس العالم للسلاح

وتقدمت مجموعة أندية سيتي كلوب برئاسة الكابتن ياسر الرملى بالتهنئة للكابتن محمد غيث مدرب السلاح بأندية سيتي كلوب، لإنجازه الكبير بتحقيق اللاعبة فرح هاني محفوظ المركز الثالث في كأس العالم لسلاح سيف المبارزة تحت إشرافه.

وأكدت مجموعة أندية سيتي كلوب على الاستمرار في تقديم كل الدعم الرياضي والفني للبطلة فرح ولكل الموهوبين في جميع الرياضات لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.

وأعلنت أندية سيتي كلوب تأسيس أول أكاديميات للعبة سلاح الشيش في مصر عام 2022، فى فروع شبين الكوم وكفر الشيخ وطنطا والعبور، بهدف نشر اللعبة والترويج لها وإعداد أبطال حقيقين للمشاركة في الأولمبياد.

وبدأت مجموعة أندية سيتى كلوب جني ثمار ما غرسته من خطط وأفكار مبتكرة لاكتشاف ورعاية المواهب في المحافظات بعيدا عن العاصمة، وصناعة أبطال يمثلون المنتخبات المصرية في جميع الألعاب الرياضية.

فعلي سبيل المثال، حقق ثلاثة من لاعبي أندية سيتي كلوب بفرع العبور وشبين الكوم، ميداليات مختلفة في بطولة الجمهورية للجودو، حيث فاز كل من ”عمر أحمد“ بالميدالية الذهبية، ”أحمد ماهر“ بالميدالية الفضية و“زياد أبو شادي“ بالميدالية البرونزية، واستطاع اللاعبون الوصول لمستوى قوي يؤهلهم للتنافس والحصول على الميداليات تحت إشراف الكابتن باسل الغرباوي المدرب الأوليمبي والكابتن هشام مصباح البطل الأوليمبي.

كما حصد الثنائى فريدة إسلام وعمر محمد، لاعبا نادي سيتى كلوب، لقب بطولة الجمهورية للتنس الأرضي تحت سن 9 سنوات، والتي أقيمت منافساتها فى مدينة بنها.

وتسعى أندية سيتى كلوب للوقوف على كافة الجوانب لإنجاح مشروع اكتشاف المواهب وتفريخ الأبطال في مختلف اللعبات، من خبراء في التدريب والتغذية مع استخدام مراكز الطب الرياضي لإجراء الفحوصات والقياسات المرتبطة بالمشروع للوصول لمنصات التتويج العالمية والدولية.

