الرياضة

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة سموحة في دوري "نايل"

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تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة سموحة في دوري "نايل"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة سموحة في الأسبوع 11 من بطولة الدوري العام.
 

تشكيل سيراميكا لمواجهة سموحة 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى -  احمد القندوسي - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - عبد الله مجدي - محمد توني - چاستيس آرثر - محمد صادق - عبد الرحمن بودي - عمرو قلاوة - ايمن موكا - مروان عثمان.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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