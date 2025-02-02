تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة سموحة في دوري "نايل"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة سموحة في الأسبوع 11 من بطولة الدوري العام.

تشكيل سيراميكا لمواجهة سموحة وجاء تشكيل الفريق كالتالي: حراسة المرمى: محمد بسام. خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - أحمد هاني. خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - احمد بلحاج. خط الهجوم: فخري لاكاي. يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - عبد الله مجدي - محمد توني - چاستيس آرثر - محمد صادق - عبد الرحمن بودي - عمرو قلاوة - ايمن موكا - مروان عثمان.