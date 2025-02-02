نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة سموحة في دوري "نايل" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة سموحة في الأسبوع 11 من بطولة الدوري العام.
تشكيل سيراميكا لمواجهة سموحة
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - أحمد هاني.
خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - احمد بلحاج.
خط الهجوم: فخري لاكاي.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد كوكو - عبد الله مجدي - محمد توني - چاستيس آرثر - محمد صادق - عبد الرحمن بودي - عمرو قلاوة - ايمن موكا - مروان عثمان.