تردد القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي.. ثبتها الآن بالمجان

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أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف آرسنال نظيره مانشستر سيتي، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2024-2025.

آرسنال يواجه مانشستر سيتي في البريميرليج

ويحتضن ملعب الإمارات معقل الجانرز، المواجهة المرتقبة بين آرسنال ومانشستر سيتي، ضمن فعاليات الجولة 24 من مسابقة البريميرليج، تحت صافرة الحكم الإنجليزي بيتر بانكسز.

ويحتل الجانرز وصافة ترتيب جدول البريميرليج برصيد 47 نقطة، بينما يأتي السيتيزنز في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

موعد مواجهة آرسنال ومانشستر سيتي في البريميرليج

تنطلق أحداث المواجهة يوم الإثنين في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسابعة والنصف بتوقيت السعودية وقطر والثامنة والنصف بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمواجهة آرسنال ومانشستر سيتي في البريميرليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD1، وسيتولى المعلق التونسي المميز عصام الشوالي التعليق أحداث اللقاء.

تردد قناة bein sports 1 على القمر الصناعي النايل سات

توجد القناة على الجهاز باسم bein sport 1 على القمر الصناعي نايل سات.

كما تردد القناة عبر النايل سات هو 11013 مع معدل ترميز 27500.

ينما استقطاب القناة هو الأفقي أو v.

أما معامل تصحيح الخطأ يكون 3/2.