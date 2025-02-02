الرياضة

أيمن الشريعي: زياد كمال طلب مني العودة لإنبي ولكن الأزمة عند الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

أيمن الشريعي: زياد كمال طلب مني العودة لإنبي ولكن الأزمة عند الزمالك

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن الشريعي: زياد كمال طلب مني العودة لإنبي ولكن الأزمة عند الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، عن حقيقة عودة زياد كمال لاعب الزمالك للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أيمن الشريعي: زياد كمال طلب مني العودة لإنبي ولكن الأزمة عند الزمالك  

وقال أيمن الشريعي في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 الذي يذاع عبر إذاعة راديو 9090: زياد كمال طلب مني العودة لإنبي في الميركاتو الشتوي، ونحن وافقنا ولكن الأزمة حاليا في الزمالك.

وأضاف: الأزمة تخص الزمالك وزياد كمال حاليا، لأن اللاعب لديه مستحقات متأخرة ويريد الحصول عليها قبل العودة لإنبي.

وتابع: الزمالك يحاول منح زياد كمال بعض المستحقات المتأخرة وتسوية الأمر، ولكن اللاعب يريد الحصول على كامل مستحقاته.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا