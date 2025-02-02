نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو العلا يجتمع بالأجهزة الطبية للمنتخبات الوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، اجتماعا اليوم ( الأحد ) بمركز المنتخبات الوطنية، مع جميع الأجهزة الطبية للمنتخبات الوطنية لوضع استراتيجية وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

أبو العلا يجتمع بالأجهزة الطبية للمنتخبات الوطنية

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الدكتور محمد أبو العلا رئيسا للجنة الطبية بالاتحاد وفقا للتشكيل والهيكلة الجديدة للإدارة الطبية لشئون المنتخبات الوطنية.