نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الاسباني 2024-2025 قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق الكرة الإسبانية مباريات الليجا في الموسم الحالي والذي يشهد العديد من المباريات المثيرة سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني تحديدا مباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد أو الديربي بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد.

ترتيب الدوري الاسباني 2024-2025 قبل مباريات اليوم الأحد



نجح ريال مدريد في حصد لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي بينما جاء برشلونة في المركز الثاني واحتل جيرونا المركز الثالث وجاء أتلتيكو مدريد في المركز الرابع في جدول الدوري الإسباني.

نجح ريال مدريد في خطف صدارة جدول الليجا في الموسم الحالي برصيد 49 نقطة بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 48 نقطة وتراجع برشلونة إلى المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن..

1 - ريال مدريد 49 نقطة

2 - أتلتيكو مدريد 48 نقطة

3- برشلونة 42 نقطة

4- أتلتيك بلباو 40 نقطة

5- فياريال 37 نقطة

6 - رايو فاليكانو 32 نقطة

7 - ريال مايوركا 30 نقطة

8 - جيرونا 28 نقطة

9 - إشبيلية 28 نقطة

10 - ريال سوسيداد 28 نقطة

11 - ريال بيتيس 28 نقطة

12 - أوساسونا 27 نقطة

13 - سيلتا فيجو 25 نقطة

14 - خيتافي 24 نقطة

15 - لاس بالماس 23 نقطة

16 - ليجانيس 23 نقطة

17 - إسبانيول 23 نقطة

18 - ديبورتيفو ألافيس 21 نقطة

19 - فالنسيا 16 نقطة

20 - بلد الوليد 15 نقطة