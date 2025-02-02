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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإسبانية لمتابعة مباريات الجولة الثانية والعشرين من مباريات الدوري الإسباني في الموسم الحالي الذي يتنافس فيه الكثير من نجوم الكرة العالمية على تسجيل الأهداف والمنافسة على لقب هداف الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الاسباني قبل لقاءات الأحد



مازال البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة يحافظ على صدارة جدول هدافي الليجا حتى الآن برصيد 17 هدفوخطف الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد المركز الثاني برصيد 15 هدف.

واحتل رافينيا نجم برشلونة المركز الثالث برصيد 12 وجاء أنتي بوديمير نجم أوساسونا في المركز الرابع برصيد 10 أهداف.



نجح أرتيم دوفبيك نجم جيرونا في التتويج بلقب هداف الليجا في الموسم الماضي برصيد 24 هدف.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإسباني حتى الآن..



1 - روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة - 17 هدف

2 - كيليان مبابي - ريال مدريد - 15 هدف

3 - رافينيا - برشلونة - 12 أهداف

4 - أنتي بوديمير - أوساسونا - 10 أهداف

5 - انريكي جارسيا كيكي - ديبورتيفو ألافيس - 9 أهداف

6 - دودي لوكيباكيو - إشبيلية - 9 أهداف

7 - أيوزي بيريز - فياريال - 9 أهداف

8 - تيرنو باري - فياريال - 8 أهداف

9 - أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد - 8 أهداف

10 - فينيسيوس جونيور- ريال مدريد - 8 أهداف

11 - ألكسندر سورلوث - أتلتيكو مدريد - 8 أهداف