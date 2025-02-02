نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لملاحقة ليفربول.. تشكيل آرسنال أمام مانشستر سيتي في قمة الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة القمة أمام مانشستر سيتي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي

يلتقي الجانرز مع ضيفه السيتي، مساء اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025 على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، ديكلان رايس.

خط الهجوم: جابريل مارتنيلي، كاي هافيرتيز، تروسارد.



ويحتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المرتبة الرابعة برصيد 41 نقطة.

وتنقل مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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