نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الإسبانية عن مواعيد مباريات الدوري الإسباني وذلك لمشاهدة نجومهم المفضلين سواء في بطولتي الليجا أو دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

نجح ريال مدريد في خطف صدارة جدول الليجا في الموسم الحالي برصيد 49 نقطة بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 45 نقطة وتراجع برشلونة إلى المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

تمكن ريال مدريد من التتويج بلقب الليجا في الموسم الماضي برصيد 95 نقطة بينما جاء برشلونة في المركز الثاني برصيد 81 نقطة واحتل جيرونا المركز الثالث برصيد 76 نقطة وتراجع أتلتيكو مدريد إلى المركز الرابع برصيد نقطة.

يتم نقل مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الليجا في الموسم الحالي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

ويستعرض دوت الخليج الرياضي باقي مباريات الجولة الثانية والعشرين من الليجا الإسبانية...

- برشلونة وديبورتيفو ألافيس الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر

- فالنسيا وسيلتا فيجو الساعة 5 وربع مساء بتوقيت مصر

- أوساسونا وريال سوسيداد الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر

- ريال بيتيس وأتلتيك بلباو الساعة 10 مساء بتوقيت مصر