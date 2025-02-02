نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد اهم المباريات في جميع الدوريات حول العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة العالمية اليوم الأحد مباريات هامه في جميع الدوريات عبر العالم.وتنطلق المباريات المثيره اليوم في مواعيد مختلفه.

اليكم اهم مباريات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري الإنجليزي

توتنهام ضد برينتفورد في تمام الرابعة بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في تمام الرابعة بتوقيت القاهرة.

مانشتر سيتي ضد ارسنال في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

اليكم اهم مباريات الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري الاسباني:

برشلونة ضد الافيس في تمام الثالثة بتوقيت القاهرة.

سيلتا فيغو ضد فالنسيا في تمام الخامسة والربع بتوقيت القاهرة.

اوساسونا ضد ريال سوسييداد في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

ريال بيتيس ضد اتليتك بيلباو في تمام العاشرة.

اليكم اهم مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي:

يوفينتوس ضد إمبولي في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

فيورنتينا ضد جنوى في تمام الرابعة بتوقيت القاهرة.

ميلان ضد انتر ميلان في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.

روما ضد نابولي في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

اليكم أهم مباريات الجولة العشرين من الدوري الفرنسي:

تولوز ضد نيس في تمام الرابعة بتوقيت القاهرة.

نانت ضد ستاد ريمس في تمام السادسة والربع بتوقيت القاهرة.

لوهافر ضد أنجيه في تمام السادسة والربع بتوقيت القاهرة.

ستراسبورغ ضد رين في تمام السادسة والربع بتوقيت القاهرة.

ليون ضد مارسيليا في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

اليكم اهم مباريات الجولة العشرين من الدوري الالماني:

فولفسبورغ ضد اينتراخت فرانكفورت في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

هوفنهايم ضد بايرن ليفركوزن في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

اليكم اهم مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري:

سموحة ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الرابعة بتوقيت القاهرة.

الاهلي ضد مودرن سبورت في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.