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أحمد جودة - القاهرة -

فاز كلوب أمريكا على ضيفه خواريز 4-صفر في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المكسيكي.

كلوب أمريكا يقسو على خواريز في الدوري المكسيكي

وأنهى كلوب أمريكا الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما فيكتور دافيلا في الدقيقة 29، وإريك سانشيز في الدقيقة الأخيرة من الشوط.

وفي الشوط الثاني، سجل بول رودريجيز هدفين لفريق كلوب أمريكا في الدقيقتين 66 و80 من زمن المباراة.

ورفع كلوب أمريكا رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد خواريز عند 7 نقاط في المركز السابع.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز مونتيري على نيكاكسا 1-صفر، وتولوكا على تيجريس أونال بذات النتيجة، وتعادل تشيفاس مع كويريتارو 1-1، وباتشوكا مع أطلس سلبيا.

