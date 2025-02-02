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أحمد جودة - القاهرة -

تعود منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، من خلال إقامة مباريات الجولة السابعة في منطقة الغرب، غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء.

دوري أبطال آسيا.. منافسة سباعية شرسة في منطقة الغرب

في المقابل، تقام مباريات الجولة السابعة لمنطقة الشرق، في 11 و12 فبراير/شباط الجاري، وستصل مرحلة الدوري إلى نهايتها في الأسبوع التالي.

ولم يتبق سوى 3 مقاعد متاحة للتأهل للدور المقبل، من منطقة الغرب، حيث حجز الثلاثي السعودي الهلال والأهلي والنصر، إلى جانب السد القطري والوصل الإماراتي، أماكنهم في دور الـ16.

ويبدو أن المنافسة على حجز أحد المقاعد الثلاثة المتبقية، ستستمر حتى الجولة الثامنة، مع بقاء 7 فرق في السباق.

مواجهات نارية

وتقام غدا الاثنين 4 مباريات في غاية القوة، حيث يلتقي العين الإماراتي مع الريان القطري، ويستضيف السد القطري نظيره الأهلي السعودي، ويحل الشرطة العراقي ضيفا على استقلال طهران الإيراني، فيما يلعب النصر السعودي مع الوصل الإماراتي.

وتستكمل منافسات هذه الجولة بعد غد الثلاثاء، حينما يلعب الغرافة القطري مع باختاكور الاوزبكي، والهلال السعودي مع بيرسبوليس الإيراني.

ويتعين على العين الإماراتي تحقيق الفوز على الريان القطري، في المواجهة التي ستقام على ستاد هزاع بن زايد، غدا الاثنين، وإلا سيودع منافسات البطولة رسميا.

وكان العين قد توج بلقب دوري أبطال آسيا، الموسم الماضي، لكنه جمع نقطتين فقط من ست مباريات في هذه النسخة، حتى الآن، ويتواجد في المركز الحادي عشر.

في المقابل، يتواجد الريان في المركز السابع، برصيد خمس نقاط، وسيكون بحاجة هو الآخر للفوز بهذه المباراة، من أجل الاستمرار في المنافسة على التأهل للدور التالي.

ومن جانبه، يسعى الأهلي السعودي للانفراد بصدارة الترتيب، التي يتشاركها مع الهلال، ولدى كل منهما 16 نقطة، من خلال تحقيق الفوز على السد القطري، الذي ضمن هو الآخر التأهل للدور التالي، حيث يتواجد في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

ويتطلع الشرطة العراقي لتحقيق أول انتصار، في النسخة الحالية من البطولة، عندما يواجه استقلال طهران الإيراني، من أجل الاستمرار في المنافسة على التأهل للدور التالي، رغم صعوبة المهمة.

ويقبع الشرطة في المركز الثاني عشر (الأخير)، برصيد نقطتين فقط، بينما يتواجد استقلال طهران في المركز الثامن، برصيد خمس نقاط.

وستتجه الأنظار صوب ملعب الأول بارك، لمتابعة مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي.

وضمن النصر التأهل للدور التالي، بعدما جمع 13 نقطة وضعته في المركز الثالث، بينما يتواجد الوصل في المركز الخامس، برصيد 11 نقطة، وضمن هو الآخر التأهل.

ويلتقي الغرافة القطري مع باختاكور الأوزبكي، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، بعد غد الثلاثاء.

ويسعى الفريقان للفوز بهذه المباراة، من أجل الاستمرار في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل المتاحة، حيث يمتلك كل منهما أربع نقاط.

ومن جانبه، يتطلع الهلال للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم، في البطولة الآسيوية، عندما يواجه بيرسبوليس الإيراني بعد غد الثلاثاء.

وربما يدخل الهلال هذه المباراة بعيدا عن الصدارة، في حال فوز الأهلي والنصر بمباراتيهما، لكنه سيسعى بكل تأكيد للفوز على بيرسبوليس، للحفاظ على الصدارة.

في المقبل، سيسعى بيرسبوليس للفوز بهذه المباراة، من أجل الاستمرار بين المراكز المؤهلة لدور الـ16، وربما الصعود إذا سارت بقية المواجهات في مصلحته.

ويحتل بيرسبوليس المركز السادس، لكنه يتقدم بفارق نقطة واحدة فقط، على الفريقين اللذين يحتلان المركزين السابع والثامن، بينما تفصله أربع نقاط عن الفريقين الأخيرين.