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أحمد جودة - القاهرة -

انضم حارس المرمى الإسباني ب أو لوبيز لصفوف فريق تولوكا، ثالث أكثر الفرق حصدا للألقاب بكرة القدم المكسيكية.

حارس جيرونا إلى الدوري المكسيكي

ووصل لوبيز (30 عاما) إلى تولوكا قادما من جيرونا الإسباني، حيث ودع الفريق بأداء رائع أمام أرسنال الإنجليزي الأسبوع الماضي في مباراة بالجولة الأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وتعاقد تولوكا مع لوبيز ليشغل مركز البرازيلي تياجو فولبي.

وسبق أن لعب الحارس الإسباني في صفوف كل من إسبانيول وريال بيتيس وتوتنهام وروما وأولمبيك مارسيليا.

كما أصبح لوبيز ثاني حارس مرمى إسباني في تاريخ الفريق المكسيكي. وقبله لعب فلورنتينو لوبيز مع نفس الفريق وتوج معه بطلا بالدوري المحلي في عامي 1967 و1968.

ويحتل تولوكا حاليا المركز التاسع في ترتيب الدوري المكسيكي بدورته الختامية (كلاوسورا). وتقام هذا الأسبوع منافسات الجولة الخامسة من البطولة.

