الرياضة

موعد مباراة نانت ضد ستاد ريمس في الدوري الفرنسي

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موعد مباراة نانت ضد ستاد ريمس في الدوري الفرنسي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نانت ضد ستاد ريمس في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفرنسي نانت لمواجهة نظيره ستاد ريمس ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نانت ضد ستاد ريمس في الدوري الفرنسي

ومن المقرر انطلاق المباراة يوم الأحد الموافق 2 من فبراير الجاري، في تمام السادسة والربع بتوقيت القاهرة وتُلعب المباراه علي ملعب أوغست ديلان، بصافرة الحكم الفرنسي بينوا ميلوت.

ويتواجد نيس بالمركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة، فيما يحل نانت بالمركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة نانت ضد ستاد ريمس

تُنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورت الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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