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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفرنسي نانت لمواجهة نظيره ستاد ريمس ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نانت ضد ستاد ريمس في الدوري الفرنسي

ومن المقرر انطلاق المباراة يوم الأحد الموافق 2 من فبراير الجاري، في تمام السادسة والربع بتوقيت القاهرة وتُلعب المباراه علي ملعب أوغست ديلان، بصافرة الحكم الفرنسي بينوا ميلوت.

ويتواجد نيس بالمركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة، فيما يحل نانت بالمركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة نانت ضد ستاد ريمس

تُنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورت الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط.