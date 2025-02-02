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أحمد جودة - القاهرة - كشف جمال العدل، عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بالزمالك أن تسمية لجنة الإنقاذ أمر يزعجه ويصف حال الزمالك بأنه ينهار وهو أمر غير صحيح.

جمال العدل يكشف تفاصيل خريطة صفقات الزمالك

وتابع العدل في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك، أن مد فترة القيد الأفريقي منح اللجنة فرصة أكبر لعمل صفقات أفضل وكان هناك صفقتين أجنبيتين تم الإنتهاء منهما، لكن تم الانتظار فمن الممكن أن تجد اللجنة صفقات أفضل في الأيام القليلة القادمة.



وطالب العدل بأن لا يتم القسوة على زيزو خاصة أنه تنازل عن ملايين الجنيهات حبًا في الزمالك وسيتم الجديد له في الأيام القادمة