أرتيتا يستقر على تشكيل أرسنال لمواجهة مانشستر سيتي في البريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - استقر ميكيل ارتيتا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال على ملامح التشكيل الذي سيلعب به اللقاء القوي والحاسم مع نظيره فريق آرسنال اليوم الأحد الموافق 2 فبراير الجاري بستاد الإمارات ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
موعد مباراة آرسنال ومانشسترسيتي
وتنطلق صافرة بداية مباراة آرسنال ومانشستر سيتي مساء اليوم في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة والساعة 7:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:30 بتوقيت أبوظبي.
تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي
حراسة المرمى: نيتو
خط الدفاع: بارتي، كيفيور، جابرييل، كالافيوري.
خط الوسط: اوديجارد، جورجينيو، ميرينو.
خط الهجوم: نوانيري، تروسارد، سترلينج.
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.