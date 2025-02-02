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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامى خالد الغندور حقيقة غياب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك حقيقة غياب اللاعب عن مران الفريق بسبب طلبه زيادة عقده ل30 مليون جنيه.

حقيقة طلب شيكابالا 30 مليون جنيه من الزمالك

أكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن غياب شيكابالا عن المران الجماعي بسبب شعوره بنزلة برد حادة وتم تشخيصها اشتباه في كورونا.

وأوضح الغندور أن شيكابالا يحصل على عقده كامل من ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق.