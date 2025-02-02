تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة أرسنال اليوم الأحد.. مرموش يقود الهجوم

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أحمد جودة - القاهرة -
استقر الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي على تشكيل فريقه لمواجهة صعبة وحاسمة مع نظيره فريق آرسنال اليوم الأحد الموافق 2 فبراير الحالي بستاد الإمارات ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال
وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وآرسنال مساء اليوم في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة والساعة 7:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:30 بتوقيت أبوظبي.
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة أرسنال
حراسة المرمى: اديرسون
خط الدفاع: نونيز، خوسانوف، اكانجي، جفارديول.
خط الوسط: كوفاسيتش، جوندوجان، بيرناردو سيلفا.
خط الهجوم: ايرلينج هالاند، عمر مرموش، فيل فودين.
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.