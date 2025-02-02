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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور عن وصول عرض بلجيكي للاعب أحمد شريف مهاجم فريق فاركو في الانتقالات الشتوية الحالية.

عرض بلجيكي لـ أحمد شريف.. وفاركو يحسم مصيره

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: مصدر بنادي فاركو كشف وصول عرض من نادي بيرسخوت إيه سي البلجيكي للمهاجم أحمد شريف خلال انتقالات يناير الجارية".

وأضاف: "أحمد شريف يفضل الاستمرار مع الفريق نظرًا لحاجة فاركو لخدماته حاليًا واللاعب سيستمر بصفوف فاركو حتى نهاية الموسم".

وواصل: "مع نهاية الموسم سينظر اللاعب إلى العروض المتاحة ويقرر موقفه مع النادي".

واختتم: "فاركو لا يقف أمام أي لاعب أو أمام مستقبله واللاعب يفضل الاستمرار بالفريق حتى نهاية الموسم".