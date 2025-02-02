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أحمد جودة - القاهرة - .شدد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، على أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لم ولن يتدخل في عمل مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب.

وزارة الرياضة: لم نضغط على مجلس حسين لبيب للرحيل ولم يصلنا استقالة من أحمد سليمان

وأضاف محمد الشاذلي في تصريحات لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور:"نقدر غضب جماهير الزمالك بسبب النتائج والأزمات التي يمر بها النادي، لكن وزارة الرياضة لن تتدخل في عمل مجلس الزمالك وما يتردد بشأن وجود ضغوط على المجلس للرحيل لا أساس له من الصحة، والإدارة لها كافة الصلاحيات في إدارة شؤون القلعة البيضاء ما دام تسير وفقا للوائح والقوانين".

وتابع:"وزارة الشباب والرياضة داعمة لنادي الزمالك كغيره من الأندية الجماهيرية في الحصول على قروض قانونية من البنوك، ومجلس حسين لبيب لم يرتكب مخالفات مالية وإدارية، والجمعية العمومية هي صاحبة الحق في حساب وتقييم عمل المجلس".

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة إلى أن الوزارة لم يصلها استقالة من أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك من منصبه، كما تردد خلال الأيام الأخيرة بوجود أزمة بين سليمان ورئيس النادي حسين لبيب ترتب عليها استقالة عضو مجلس الإدارة