نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبيل معلول ينضم إلى فريق عمل راديو أون سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد المحمودي، مدير البرامج في راديو أون سبورت، عن انضمام المدرب التونسي المخضرم نبيل معلول إلى طاقم العمل بالمحطة.

ويعد معلول أحد أبرز نجوم الكرة التونسية، حيث سبق له تدريب منتخب تونس ونادي الترجي الرياضي التونسي، وحقق نجاحات كبيرة على المستوى المحلي والدولي.

ويأتي انضمام نبيل معلول إلى إذاعية أون سبورت في إطار سعي الإذاعة لتعزيز فريقها بأسماء رياضية بارزة، مما يثري المحتوى الرياضي المقدم للجمهور.

وكان إطلاق أمس إذاعة "أون سبورت FM" وموقع "كورة بلس" هويتهما الجديدة، في إطار خطة تطوير شاملة تهدف إلى تقديم محتوى رياضي حديث ومواكب لأحدث المعايير في الإعلام الرياضي.

وأوضحت الإذاعة أن الهوية الجديدة تأتي تحت مظلة الشركة المتحدة للرياضة، التي تسعى للارتقاء بالإعلام الرياضي وتعزيز تفاعل الجمهور مع الأحداث الرياضية المحلية والدولية.

وتم اختيار اللون الأخضر في الشعار الجديد ليعكس قيم الحيادية والمصداقية، بما يعزز تجربة الجمهور المصري والعربي عبر البث الإذاعي والمنصات الإلكترونية. فريقها بأسماء رياضية بارزة، مما يثري المحتوى الرياضي المقدم للجمهور.