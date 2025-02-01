نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: اقتراح داخل الزمالك برحيل جروس وتعيين ميكالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن الساعات الماضية شهدت اقتراح داخل مجلس إدارة نادي الزمالك برحيل جروس المدير الفني للفريق.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "في حال استمرار النتائج السلبية داخل الفريق خلال الفترة المقبلة سيكون هناك موقف ضد جروس".

وأكمل: "الفيصل بين الإدارة وجروس في المباريات القادمة ونتيجة مباراة القمة يوم ٢٢ ستكون حاسمة بشكل كبير".

واختتم: "والاسم المرشح الابرز هو البرازيلي ميكالي".