الرياضة

خالد الغندور: اقتراح داخل الزمالك برحيل جروس وتعيين ميكالي

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خالد الغندور: اقتراح داخل الزمالك برحيل جروس وتعيين ميكالي

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور  إن الساعات الماضية شهدت اقتراح داخل مجلس إدارة نادي الزمالك برحيل جروس المدير الفني للفريق.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "في حال استمرار النتائج السلبية داخل الفريق خلال الفترة المقبلة  سيكون هناك موقف ضد جروس".

وأكمل: "الفيصل بين الإدارة وجروس في المباريات القادمة ونتيجة مباراة القمة يوم ٢٢ ستكون حاسمة بشكل كبير".

واختتم: "والاسم المرشح الابرز هو البرازيلي ميكالي".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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