نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق مصطفى: فوز البنك الأهلي صعب وجاء في توقيت مهم للغاية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفصح طارق مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، عقب انتهاء المواجهة بالفوز على إنبي بالدوري المصري في المباراة التي أقيمت اليوم السبت.

تصريحات طارق مصطفى بعد فوز البنك الأهلي

حيث فاز البنك الأهلي على منافسه إنبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ونجح أسامة فيصل في تسجيل هدف فوز البنك الأهلي في الدقيقة 56

حيث خاض فريق البنك الأهلي منقوصًا من الدقيقة 68 بعد تعرض اللاعب هشام صلاح للطرد.

وتحدث طارق مصطفى عقب انتهاء المواجهة قائلا: "فوز صعب وجاء في توقيت مهم للغاية لكل مباراة".

وأضاف: "أشكر الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين على الروح الكبيرة والتعاون المثمر".

واختتم حديثه:" لا وقت للراحة سنغلق اوراق هذه المباراة وسنبدأ في تحضير مواجهة زد المقبلة".