نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من جروس في الزمالك قبل مباراة الإسماعيلي القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدًا الأحد.

قرار عاجل من جروس في الزمالك

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل على ملعب النادي استعدادًا للقاء الإسماعيلي المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.