نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 11 هدف وفوز الغرق وصراع مشتعل بالوصافة بالجولة 16 بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أختتمت منافسات الجولة السادسة عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر، وذلك وسط نتائج مثيرة خاصة فى ظل التنافس الكبير حول حجز بطاقات الصعود لدورى القسم الثانى ' ب ' أو فى صراع البقاء وعدم الهبوط.

وشهدت مباريات الجولة إحراز 11 هدف خلال 6 مباريات، بجولة شهدت 3 تعادلات ومساندة الارض لأصحابها خلال مباراتان فقط.

حيث نجح نادى اهلى الغرق فى تحقيق فوز بنتيجة 3/1 أمام ضيفه نادى عاملين غارب بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب ساحة الفيوم، ليرتفع رصيد اهلى الغرق المركز الثالث برصيد 31 نقطة فيما توقف رصيد عاملين غارب بالمركز الخامس عند 24 نقطة.

فيما سقط نادى سيلا فى فخ الخسارة بهدف نظيف أمام ضيفه نادى بنى سويف بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب نجوم مصر، وجاء هدف بنى سويف عن طريق عمر محمد، ليتوقف رصيد سيلا عند 37 نقطة فيما ارتفع رصيد بنى سويف للنقطة 28.

وتعادل مركز شباب الواسطى بنتيجة 1/1 بملعبه أمام شقيقه مركز شباب سمسطا بديربي أبناء بنى سويف، ليرتفع رصيد مركز شباب الواسطى للنقطة 17 فيما ارتفع رصيد رصيد مركز شباب سمسطا للنقطة 14.

وسقط نادى جولدن جيت فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 أمام شقيقه مركز شباب ابشواى بالمباراة التى جمعت بينهما بملعب الاسيوطى سبورت، ليرتفع رصيد جولدن جيت للنقطة 33 فيما ارتفع رصيد ابشواى للنقطة 22.

وخسر مركز شباب الفيوم بهدفين نظيفين أمام شقيقه مركز شباب سنورس بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب ساحة الفيوم بديربي فيومى، ليتوقف رصيد مركز شباب الفيوم عند 10 نقاط فيما ارتفع رصيد مركز شباب سنورس للنقطة 15.

بينما تعادل سلبيا نادى مطرطارس أمام شقيقه نادى ابو كساة بملعب مركز شباب سنورس، ليرتفع رصيد مطرطارس للنقطة 5 فيما ارتفع رصيد نادى ابو كساة للنقطة 20.

جدول ترتيب المجموعة:

1 - سيلا 37 نقطة.

2 - جولدن جيت 33 نقطة.

3 - أهلي الغرق 31 نقطة.

4 - بنى سويف 28 نقطة.

5 - عاملين غارب 24 نقطة.

6 - أبشواي 22 نقطة .

7 - أبو كساة 20 نقطة.

8 - مركز شباب الواسطي 17 نقطة.

9 - سنورس 15 نقطة.

10 - مركز شباب سمسطا 14 نقطة.

11 - مركز شباب الفيوم 10 نقاط.

12- مطرطارس 5 نقاط.