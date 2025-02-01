نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة مودرن سبورت المقرر لها مساء غد ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.
قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت
جاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى شوبير وعمر كمال ورامي ربيعة وأكرم توفيق وجراديشار ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي وأحمد رضا ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.