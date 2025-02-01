نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا ‏لمباراة مودرن سبورت المقرر لها مساء غد ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ‏لبطولة الدوري الممتاز.‏

قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت

جاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى شوبير وعمر كمال ورامي ربيعة وأكرم توفيق ‏وجراديشار ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم ‏نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي وأحمد رضا ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم ‏الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.‏