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أحمد جودة - القاهرة - أنهى مسئولو نادي الاتحاد السكندري إجراءات العاقد مع الصفقة الجديدة للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية والذي نجح في ضم نور الدين البحار، لاعب اتحاد جدة السعودي السابق، لمدة 3 مواسم ونصف.

الاتحاد السكندري ينهي إجراءات التعاقد مع نور الدين البحار

حيث شارك اللاعب نور الدين البحار في تدريبات الاتحاد السكندري خلال الأيام الماضية، كما أنه ظهر بشكل مميز ونجح في تسجيل هدفين في آخر مباراة للفريق السكندري.

كما نال اللاعب ثقة طلعت يوسف المدير الفني ويطلب من إدارة ناديه التعاقد مع اللاعب، حيث يجيد اللاعب اللعب في مركز الوسط الهجومي والجناحين كما يعد من اللاعبين الذين يملكون إمكانيات فنية عالية.