نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائية محمد صلاح.. أهداف مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من تحقيق الفوز على نظيره فريق بورنموث، بهدفين دون رد، ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

أهداف مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الانجليزي

وسجل في الدقيقة 30 من الشوط الأول، النجم المصري محمد صلاح هدف التقدم لصالح فريق لبفربول أمام بورنموث، عن طريق ركلة جزاء.

وأضاف في الدقيقة 75 من الشوط الثاني، محمد صلاح الهدف الثاني لصالح ليفربول في مرمى بورنموث، بعد تسديدة رائعة.