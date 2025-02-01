نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يسجل ثنائية ويقود ليفربول للفوز على بورنموث في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة محمد صلاح، الفوز على نظيره فريق بورنموث، بهدفين دون رد، ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وانطلقت صافرة مباراة ليفربول ضد بورنموث، في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة؛ والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الانجليزي

بدأت احداث الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد بورنموث، بداية هادية وسجال على الكرة بين الفريقين.

وفي الدقيقة 30 من الشوط الأول، أحرز النجم المصري محمد صلاح هدف التقدم لصالح فريق لبفربول أمام بورنموث، عن طريق ركلة جزاء.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق ليفربول بهدف نظيف على بورنموث.

ومع أحداث الشوط الثاني، حاول لاعبو فريق بورنموث تسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى.

وفي الدقيقة 75 من أحداث الشوط الثاني، أضاف الفرعون المصري محمد صلاح الهدف الثاني لصالح ليفربول في مرمى بورنموث.