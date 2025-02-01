نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مباراة مثيرة.. بايرن ميونخ يقتنص ثلاث نقاط ثمينة من هولشتاين كيل ويحافظ على الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق بايرن ميونخ فوزًا مثيرًا على هولشتاين كيل بنتيجة 4-3 في مباراة حافلة بالأهداف، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الألماني.

انطلقت المباراة في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وسيطر الفريق البافاري على مجريات اللعب منذ البداية، ليترجم أفضليته سريعًا بهدف جمال موسيالا في الدقيقة 19، مؤكّدًا سهولة اختراق دفاعات هولشتاين كيل.

واصل بايرن ضغطه وأضاف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 45، لينهي الشوط الأول بتقدم مريح.

ومع انطلاق الشوط الثاني، عزّز كين تفوق فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 46، قبل أن يوسع سيرجي غنابري الفارق بهدف رابع في الدقيقة 54.

وفي محاولة للعودة، سجل فين بوراث هدف هولشتاين كيل الأول في الدقيقة 62، مما منح فريقه دفعة معنوية.

واستمرت الإثارة حتى الدقائق الأخيرة، حيث أحرز ستيفين سكرزيبسكي هدفًا ثانيًا في الدقيقة 90، قبل أن يفاجئ الجميع بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة +92، لكن الوقت لم يسعف فريقه لإدراك التعادل.

بهذا الفوز، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 51 نقطة، متربعًا على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني.