تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد عن تشكيل الروخيبلانكوس استعدادا لمواجهة ريال مايوركا وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع