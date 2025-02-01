نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل يحسم مواجهة المصري وزد بهدف لمثله في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل المصري البورسعيدي ايجابيا مع منافسه زد بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الحادية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

التعادل يحسم مواجهة المصري وزد

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المصري لـ 19 نقطة ليحتل المركز الرابع بينما يحتل زد المركز العاشر برصيد 14 نقطة.

سجل اهداف النادي المصري كريم بامبو في الدقيقة 48 من عمر اللقاء

وخاض المصري البورسعيدي هذه المباراة بتشكيل مكون من: من محمود حمدي لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد هاشم، محمد دبش ، عمرو سعداوي لخط الظهر، سامادو أتدجيكو، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، كريم بامبو ، عبد الرحيم دغموم، حسن علي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود جاد، أحمد عيد ، باهر المحمدي، يوسف الجوهري، سمير فكري، حسين فيصل، أحمد القرموطي، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي.

بينما ضم تشكيل فريق زد كلا من:علي لطفي لحراسة المرمى.

أحمد عبد النبي، محمد إسماعيل، أحمد طارق، أحمد زكي لخط الظهر، أحمد الصغيري، بيتر موتوموسي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، مصطفى سعد، ديلسون كاموني، أحمد عادل كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد رشيد أحمد.

البدلاء: عمرو حسام، اسلام عبد اللاه، سامح ابراهيم، علي جمال، عبد الرحمن عماد، ماتا ماجاسا، عبد الرحمن البانوبي، زيكو، شادي حسين.